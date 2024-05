Trump | Io addormentato al processo? Fake news - semplicemente chiudo gli occhi per ascoltare meglio

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 3 maggio 2024) Donaldche dorme in aula durante ilStormy Daniels a New York? Soloper ridicolizzare l’ex presidente Usa candidato al bis contro Joe Biden. È lo stesso leader tycoon a liquidare sulla sua piattaforma social come false le notizie che lo descrivonodurante le udienze delin corso a New York.: non mi addormento,gliper“Contrariamente a quello che dicono i media, non mi addormento durante la corrotta caccia alle streghe del procuratore distrettuale, specialmente oggi – scrive l’ex presidente su Truth Social –i miei beiazzurri, per ...