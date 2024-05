(Di venerdì 3 maggio 2024) (Adnkronos) – Donaldliquida come fake news le notizie che lo descrivonodurante le udienze delcontro di lui a New York. E spiega che chiude gliperpiù attentamente. "Contrariamente a quello che dicono i media delle fake news, non mi addormento durante la corrotta caccia alle streghe del L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

(Adnkronos) – Donald Trump liquida come fake news le notizie che lo descrivono addormentato durante le udienze del processo contro di lui a New York. E spiega che chiude gli occhi per ascoltare più attentamente. "Contrariamente a quello che dicono i media delle fake news, non mi addormento durante ... Continua a leggere>>

trump: “addormentato al processo No, tengo occhi chiusi per ascoltare meglio” - Donald trump liquida come fake news le notizie che lo descrivono addormentato durante le udienze del processo contro di lui a New York. E spiega che chiude gli occhi per ascoltare più attentamente. Continua a leggere>>

Joe Biden e l'ironia su Donald trump: cos'ha detto il presidente Usa - E l’ha fatto, come un “comedian in chief” e con la giusta dose di ironia, attaccando il suo rivale, Donald trump. “Siamo in piena campagna elettorale”, ha detto Biden, “L’età è un problema, sono un ... Continua a leggere>>

Biden ironizza su trump, "È un bambino di 6 anni" - AGI - È la cena dell'anno dei giornalisti a Washington, la Cena dei Corrispondenti della Casa Bianca, un evento in cui cronisti, imprenditori, 'celebrities' si mescolano e hanno anche occasione di inc ... Continua a leggere>>