(Di venerdì 3 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Lamezia Terme hanno eseguito a Napoli, nel quartiere “Ponticelli”, trea carico di altrettante persone accusate di avere messo in atto una serie diai danni di persone anziane. I provvedimenti sono stati emessi dal Gip di Palmi su richiesta della Procura della Repubblica. Levenivano organizzate con la tecnica del “finto carabiniere”. Gli organizzatori, cioè, fingendosi carabinieri, telefonavano alla vittima designata prospettandole l’arresto di un parente e richiedendo denaro e oro a titolo di cauzione. Dopodiché venivano fornite le modalità di consegna di quanto pattuito. A quel punto intervenivano i cosiddetti “esattori”, persone cioè che, spacciandosi anche in questo caso per ...

Sono state disposte quattro misure cautelari nei confronti di altrettante persone accusate di aver messo in piedi un'associazione a delinquere finalizzata a far ottenere le patenti di guida. Ci sono in oltre oltre 60 indagati .Continua a leggere Continua a leggere>>

Truffe ad anziani, tre misure cautelari - (ANSA) - LAMEZIA TERME, 03 MAG - I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Lamezia Terme hanno eseguito a Napoli, nel quartiere "Ponticelli", tre misure cautelari a carico di ... Continua a leggere>>

Besnate, anziano derubato di 15mila euro con la tecnica del finto carabiniere: presi a Napoli gli autori della truffa - Eseguite tre misure cautelari nei confronti di altrettante persone, ritenute responsabili anche di due altri episodi simili ... Continua a leggere>>

Truffavano anziani in Calabria, scattano tre arresti - misure cautelari eseguite a Napoli dai Carabinieri di Lamezia Terme (CZ) per una truffa ai danni di anziani. In mattinata, Aa Napoli, località Ponticelli, personale della Sezione Operativa del N.O.R. Continua a leggere>>