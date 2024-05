Truffa Superbonus - sequestro da 13 mln

(Di venerdì 3 maggio 2024) 11.04 Avevano realizzato due grandi operazioni immobiliari speculative, finanziandole interamente a spese dello Stato, con l'ausilio di professionisti, consulenti e società. Unasuldel 110% scoperta nel Siracusano. Ingente il danno all'erario. Con questa accusa la GdF del comando provinciale ha messo i sigilli a un grande resort di lusso di Noto e ad altri benefici per un totale di 13 milioni di euro. I responsabili sono stati denunciati perallo scopo di conseguire erogazioni pubbliche.

Qualcuno negli ultimi mesi ha provato a farci credere fosse solo un pietoso alibi del governo che non sa far di conto. Il superbonus colpa di tutti i mali e di tutti i buchi di bilancio? Macché, ci raccontava la sinistra supportata da documentati e autorevoli studi “scientifici”. Gli sconti ... Continua a leggere>>

Webuild pronta a ricostruire ponte di Baltimora crollato a marzo - MILANO (ITALPRESS) – Un nuovo ponte strallato sicuro e innovativo in grado di ridefinire l’ingresso al porto storico della città di Baltimora, hub fondamentale per la logistica americana. E’ il proget ... Continua a leggere>>

superbonus 110%, scoperta maxi truffa in noto Resort di lusso a Siracusa da 13 milioni di euro | DETTAGLI - Al riguardo, la disciplina del superbonus 110% consente di poter usufruire di un ... dopo aver iscritto nel registro degli indagati i responsabili per il reato di truffa per il conseguimento di ... Continua a leggere>>

Col superbonus costruiscono un resort di ultra lusso interamente a spese dello Stato - Sequestrato a Noto un resort di lusso del valore di 13 milioni di euro dopo che la Guardia di Finanza di Siracusa ha scoperto una truffa sul superbonus 110%. Sotto la lente dei finanzieri del Nucleo ... Continua a leggere>>