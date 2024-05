Truffa Inps - Pm | processo per Santanchè

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 3 maggio 2024) 16.10 La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Danielae altre due persone, tra cui il compagno della ministra del Turismo, Dimitri Kunz, e per due società. Il rinvio è inerente al filone d'inchiesta del caso Visibilia sulla presuntaaggravata ai danni dell', per la gestione della cassa integrazione nel periodo Covid per 13 dipendenti.