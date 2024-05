Troppi turisti | in costruzione maxi schermo per evitare la vista sul panorama

(Di venerdì 3 maggio 2024) Un punto diventato perfetto per scattare foto iconiche verrà presto oscurato per la presenza eccessiva e fastidiosa diLa città di Fujikawaguchiko, nella prefettura di Yamanashi, è piena diche pullulano in ogni parte dell’anno per visitare il noto Monte Fuji. Questa, infatti, è conosciuta per una serie di spot fotografici panoramici che offrono uno scatto quasi perfetto dell’iconica montagna giapponese. Un afflusso che, stando a quanto riportano i media dell’isola, avrebbe iniziato a stancare i cittadini al punto che l’amministrazione locale avrebbe deciso di intervenire per apporre dei limiti. In tal senso, la cittadina martedì ha avviato ladi un grandenero su un tratto di marciapiede così da bloccare la tanto ambitadell’altopiano. Un’inquadratura del ...

L’aeroporto di Marrakech è stato preso d’assalto dai turisti durante questo fine settimana. Un incubo per i numerosi vacanzieri in arrivo in città, che hanno messo a dura prova lo spazio aeroportuale, come si vede dai numerosi video pubblicati sui social che mostrano lunghe code e attese ... Continua a leggere>>

troppi turisti sul Lario. Torna l’idea dei ticket: "Meglio potenziare il trasporto pubblico" - Le “migrazioni di massa“ del fine settimana mettono in difficoltà chi vive nei paesi e gli stessi visitatori che non riescono a muoversi "Le corse in battello hanno orari anacronistici, i treni non ba ... Continua a leggere>>

Paziente psichiatrico scappa dall’ospedale e accoltella turista - Un uomo, fuggito da un ospedali psichiatrico armato di coltello, ha colpito per due volte un turista che si trovava in zona per caso ... raggiungendolo non troppi metri più avanti. Nell’immediato si è ... Continua a leggere>>

troppi turisti sul Lario: un ticket per fermare l’invasione “Meglio potenziare il trasporto pubblico” - Le “migrazioni di massa“ del fine settimana mettono in difficoltà chi vive nei paesi e gli stessi visitatori che non riescono a muoversi. Il primo cittadino di Lecco: “Le corse in battello hanno orari ... Continua a leggere>>