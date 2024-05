Treviso - folle gara tra automobili | scoperti sui social

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 3 maggio 2024) Un evento analogo alla saga di Fast And Furious, ma nella realtà. I carabinieri dihanno individuato i presunti responsabili di unadi velocità fra autovetture di grossa cilindrata avvenuta sulla viabilità ordinaria, in piena notte, nella zona di Castelfranco Veneto. A condurre gli investigatori all’identificazione dei presunti responsabili sarebbe stato un video diffuso su una piattaformada varie persone che hanno assistito alla “sfida”. Sull’evento la Procura della Repubblica diha aperto un fascicolo. I giovani denunciati dopo la diffusione del video, il quale ritrae le sconsiderate e rischiosissime manovre delladi velocità, sono due. Per ora non ci sono ulteriori aggiornamenti. Segui ZON.IT su Google News.