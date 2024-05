Trenino rosso Sale il numero dei passeggeri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 3 maggio 2024) Mai così tantisuldel Bernina. Le Ferrovie Retiche, società di trasporti svizzera che gestisce il traffico su rotaia, hanno infatti comunicato che, nel 2023, quasi 16 milioni di persone hanno usufruito del treno nella Confederazione Elvetica per un totale dei ricavi di 118.2 milioni di franchi, con un aumento che si attesta intorno al 19% rispetto all’anno precedente, e di un utile di 9.4 milioni di franchi. Un dato notevole che supera i numeri fatti registrare nel 2019 e cioè in epoca pre Covid. E lo straordinario successo fatto segnare dalle Ferrovie Retiche in un 2023 da record assoluto è dovuto, in gran parte e oltre alla lungimiranza di alcune scelte strategiche, ai turisti che, sempre inmaggiore, hanno scelto di spostarsi col treno per raggiungere le mete turistiche ...