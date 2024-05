Tre ore di interrogatorio per Carla Bruni | davanti ai magistrati per l’inchiesta sui presunti fondi libici all’ex presidente Sarkozy

(Di venerdì 3 maggio 2024) Undi tre ore. E’ toccato a, l’ex première dame, moglie dell’exdella Repubblica francese Nicolasera chiamata a rispondere aiche stanno conducendo una delle varie inchieste che hanno coinvolto il marito. In particolare doveva chiarire un suo possibile ruolo nella clamorosa e controversa ritrattazione del principale testimone a carico di Sarkò nella vicenda deiper la sua campagna elettorale del 2007: quali fossero i suoi rapporti con un personaggio chiave della vicenda, Michèle Marchand, detta Mimi, figura di spicco del giornalismo popolare in Francia, sospettata di aver orchestrato la retromarcia del testimone, l’intermediario e uomo d’affari Ziad ...

