Traffico Roma del 03-05-2024 ore 19 | 00

(Di venerdì 3 maggio 2024) Luceverdeveri trovati in studio Tiziana Raimondie code sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra Laurentina Lanina stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia bis via Salaria tra Nomentana e Prenestina coda tratti in uscita dalla città anche sul tratto Urbano della A24-teramo dalla tangenziale al Raccordo Anulare incidente su via Nemorense con difficoltà per ildi via archiano per un altro incidente rallentamenti e code anche su viale della Piramide Cestia a Piazza di Porta San Paolo altri file su via Cristoforo Colombo 3 via di Mezzocammino e via di Malafede in direzione Ostia oltre alè segnalato anche un incidente ci spostiamo su via del Foro Italico code da Corso di Francia via Salaria direzione di San Giovanni ricordiamo che ...