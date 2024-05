Traffico Roma del 03-05-2024 ore 18 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 3 maggio 2024) Luceverdeda ritrovati in studio Tiziana remondiintenso lungo le strade della capitale e soprattutto in uscita dalla città con spostamenti in parte penalizzati dal maltempo sul Raccordo Anulare ci ancora in carreggiata esterna tra Pontina e Lanina stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e sarà lì e poi tra Nomentana e Prenestina o da tratti in uscita dalla città anche sul tratto Urbano della A24-teramo dalla tangenziale al Raccordo Anulare incidente su via Nomentana con difficoltà per ilall’altezza di via Dante da Maiano ci spostiamo su via del Foro Italico Ci sono code da Corso di Francia via Salaria nelle direzioni attenzione in direzione dello Stadio Olimpico è segnalato anche un incidente all’altezza di Corso di Francia ed è chiusa a causa ...