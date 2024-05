Traffico Roma del 03-05-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

per la mobilità rete tram nel quartiere Parioli lavori di rinnovo dei binari tranviari su Viale Rossini Per quel che riguarda il servizio è su quello della linea 2 la linea Trebbia già su busta tra Porta Maggiore Valle Giulia la 19 utilizza bus navetta al posto dei tram nel tratto tra Porta Maggiore Piazza Risorgimento le altre notizie il venerdì e il sabato le metropolitane seguono l'orario prolungato con le ultime corse dai capolinea 1:30 di notte orario prolungato anche per la metro a i lavori serali che stanno interessando la linea Infatti il venerdì e il sabato sono sospesi sempre il venerdì e il sabato orario anche per il tram 8 sui binari fino alle 3 di notte