Traffico Roma del 03-05-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 3 maggio 2024) LuceverdeBentrovati dalla redazionenord permangono le code perin via Flaminia tra il raccordo e due punti in via Cassia rallentamenti perdel raccordo a Tomba di Nerone nelle due direzioni sulla tangenzialerallentato tra le uscite per via Nomentana via dei Campi Sportivi direzione stadio passiamo sul grande raccordo anulare con i rallentamenti perlungo la carreggiata esterna tra l’uscita Laurentina Tiburtina al viadotto della Maglianarallentato in prossimità di viale Isacco Newton in direzione Eur in via Latina la polizia locale segnale il tratto di strada chiuso tra via Lusitania viale metronio per la rimozione di un albero possibili disagi alin Viale Manzoni dove la polizia locale ...