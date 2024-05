Traffico - attenti al Giro Ecco dove la sosta è tabù

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 3 maggio 2024) Manca una settimana esatta alla prima tappa umbra deld’Italia, la cronometro di 38,5 chilometri che prenderà il via da Foligno per arrivare in pieno centro storico a Perugia. Tanti gli sportivi che si stanno organizzando per assistere alla passerella dei quasi duecento corridori che potranno vedere uno ad uno. Il percorso ormai è noto, con le location di via dal Pozzo, Casaglia (entrambe in salita) e il centro storico (arrivo) che sono quelle più ambite. E nel frattempo la macchina organizzativa – partita da tempo – ha reso note tutte le strade e le via in cui scatterà il divieto didal giorno prima della manifestazione.allora una ad una le viesarà vietato parcheggiare sia giovedì 9 che venerdì 10 prossimi. Dalle ore 14,00 del giorno 9 maggio alle ore 20,00 del giorno 10 maggio Divieto di ...