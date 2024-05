Tra Apple e Samsung un terzo gode | 564% di vendite in più per un marchio

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 3 maggio 2024) Un colosso della tecnologia ha fatto registrare dei numeri impressionanti: una crescita delrispetto allo scorso anno e un aumento clamoroso delleIn un mercato in continua crescita, con numeri al rialzo, c’è un brand che sta facendo registrare dei numeri spaventosi, sconfiggendo i rivali storici e assurgendo a ruolo di leader nel mondo della telecomunicazione. Se fino a pochi anni fasembravano in grado di battere chiunque e confermarsi in vetta nelledi smartphone e apparecchiature mobili, oggi la leadership sembra spostarsi in modo deciso altrove. Qual è iltelefonico che ha fatto registrare lepiù alte nell’ultimo anno. Il dato è clamoroso – Cityrumors.itNonostante il veto imposto dagli Stati Uniti e le forti ...