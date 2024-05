Toscana - musei e teatri più vicini | un biglietto dà diritto a uno sconto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 3 maggio 2024) Firenze, 3 maggio 2024 -Solo pochi passi separano il Teatro della Pergola da alcuni dei più prestigiosistatali fiorentini, ma ancora più vicine e affini sono le molteplici corrispondenze e rimandi culturali tra arti figurative e arti della scena che il pubblico può cogliere tra le sale deie la visione degli spettacoli teatrali. Per questo e grazie alla collaborazione della Fondazione Teatro dellacon la Direzione regionaledelladel Ministero della Cultura, in occasione della prima mondiale dello spettacolo di Bob Wilson “Pessoa – Since I’ve been me" i visitatori del Museo archeologico nazionale di Firenze, del Museo di San Marco dei cenacoli e delle Ville e giardini medicei potranno avere unridotto speciale le recite di venerdì 3, sabato ...