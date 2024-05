Torturava e minacciava i genitori - comunità sconvolta | arriva la condanna

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 3 maggio 2024)di morte i suoi, una interarimastalanei confronti dell’uomo Era diventato l’incubo ed il pericolo numero uno per coloro che lo avevano dato al mondo: i suoi. Gli stessi che erano diventati vittime della sua brutale violenza, sia verbale ma soprattutto fisica. Questa è l’inquietante vicenda chedirettamente dalla città di Dubino (provincia di Sondrio). Protagonista (assolutamente in negativo) di quello che stiamo per raccontarvi è un uomo di 46 anni. Le accuse nei suoi confronti sono molto gravi visto che si parla di maltrattamenti nei confronti dei suoi. Carabinieri (Pixabay Foto) Cityrumors.itNelle ultime ore è ...