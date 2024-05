Torta all’acqua | non servono uova ne latte La ricetta giusta quando il frigo è vuoto!

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di venerdì 3 maggio 2024)innon ho nulla e non ho voglia di rinunciare ad un buon dolce fatto in casa preparo lae limone. Questaè facilissima da fare infatti mi ci vogliono solo pochi minuti per realizzare l’impasto e il gusto è così incredibile che non ha nulla da invidiare a quelle più complesse. Proprio per questo dopo il primo assaggio il dolce appare subito morbido all’interno e leggermente croccante all’esterno. È una vera e propria delizia! Inoltre non uso nessun tipo di latticino e non utilizzo nemmeno le. A fine pagina è disponibile la video-: ingredienti e preparazione. Ladi questafatta in casa è davvero facile infatti inforno ...