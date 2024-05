Torino - i segreti dello spogliatoio | Gineti - Sazonov e Djidji si raccontano così

Il Torino ha presentato la maglia per il settantacinquesimo anniversario dei caduti di Superga, presenti Djidji, Gineitis e Sazonov (Inviato al JD Sports Store di Le Gru, Torino). C’è una settimana, nella Torino sponda granata, che non è come le altre. Parliamo, naturalmente, della settimana del 4 ... Continua a leggere>>