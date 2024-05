Torino-Bologna venerdì 03 maggio 2024 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali - quot - pronostici

(Di venerdì 3 maggio 2024) Ilha pagato la fisiologica inferiorità e un secondo tempo giocato in dieci uomini nella sconfitta 2-0 contro l’Inter nel giorno della festa per la seconda stella dei nerazzurri, una battuta d’arresto che poteva essere prevedibile ma che ha confermato le enormi difficoltà dei granata a essere efficaci nella metà campo avversaria. Juric aveva InfoBetting: Scommesse Sportive e

Il Torino ha pagato la fisiologica inferiorità e un secondo tempo giocato in dieci uomini nella sconfitta 2-0 contro l’Inter nel giorno della festa per la seconda stella dei nerazzurri, una battuta d’arresto che poteva essere prevedibile ma che ha confermato le enormi difficoltà dei granata a ... Continua a leggere>>

Il Torino ha pagato la fisiologica inferiorità e un secondo tempo giocato in dieci uomini nella sconfitta 2-0 contro l’Inter nel giorno della festa per la seconda stella dei nerazzurri, una battuta d’arresto che poteva essere prevedibile ma che ha confermato le enormi difficoltà dei granata a ... Continua a leggere>>

Bologna, alle 20.45 di stasera, venerdì 3 maggio, i rossoblu' in casa del Torino per cercare un colo definitivo per la Champions. Assente Beukema, Thiago Motta si affida a Calafiori e deve scegliere ... Continua a leggere>>

E' iniziata oggi, venerdì 3 maggio, una lunga serie di incontri tra il Comune e il ...il Comune e il centro agroalimentare di Torino . ...del Dipartimento di Scienze Aziendali dell'università di Bologna ... Continua a leggere>>