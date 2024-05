Torino-Bologna - Serie A | match fondamentale per Mott - probabili formazioni e diretta tv

Alle 20:45 di oggi, venerdì 3 marzo Torino e Bologna scenderanno in campo in occasione della trentacinquesima giornata di Serie A 2023/2024. La partita, che vedrà di fronte la decima e la quarta forza del campionato, sarà trasmessa in diretta su Sky e Dazn, oltre che in streaming su Sky Go e NOW. ... Continua a leggere>>