Torino - arrestati i nonni rapinatori | assaltavano i passanti con armi e maschere di carnevale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 3 maggio 2024) Un gruppo di criminali davvero “particolare”, quello che è stato fermato in queste ore. Una storia che sembra uscita da un film e che invece è realmente accaduta in Italia, per la precisione a Collegno, alle porte di. I carabinieri hanno infatti fermato due individui noti come “i“, responsabili di una serie di aggressioni armati di pistola e maschera di. I due, uno di 75 anni e l’altro di 65, sono stati fermati dai militari della compagnia di Rivoli nei pressi di un supermercato in via Certosa, poco dopo aver attaccato duecon l’intento di rubare loro l’auto e il portafogli. Nonostante la resistenza delle vittime, che sono state aggredite fisicamente dai malviventi, il loro tentativo di rapina è fallito. Entrambi ierano già noti ...