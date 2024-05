Tonno in scatola e lattina - quali sono i migliori? La classifica delle marche stilata da Altroconsumo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 3 maggio 2024) Un prodotto immancabile nella cucina di ogni italiano, sempre pronto a saltar fuori dalla credenza per organizzare un pranzo, una cena o anche un semplice spuntino. Parliamo delin, che permette di preparare piatti prelibati alle volte anche in maniera molto rapida e pratica. Ma quale, tra i tanti che affollano gli scaffali dei nostri supermercati, offre latà migliore? Una domanda alla quale ha tentato di rispondere il portale, tra i portali al servizio dei consumatori più famosi e visitati dell’etere. Il sito ha recentemente pubblicato unache tiene in considerazione tante caratteristiche, come la verifica dell’olio utilizzato, il contenuto di istamina e azoto, la presenza di mercurio, il peso delpescato e infine i valori presenti ...