Tipologie del contratto di stage - obbligh - durata e retribuzione

(Di venerdì 3 maggio 2024) Spesso, per un giovane che si affaccia al mondo del lavoro, il primo approccio è rappresentato daldio tirocinio. Tuttavia, tra definizioni (formativo, tirocinio formativo,non retribuito) e normative varie non è facile orientarsi e avere piena chiarezza del contesto. Loè e resta una formula d’inserimento in azienda assai utilizzata, perché permette di risparmiare denaro e di testare una persona al fine di un’eventuale prosecuzione del rapporto, con undi lavoro vero e proprio. Al contempo tale strumento è regolato da diritti e doveri, che chi intende entrare nel mondo del lavoro è bene che sappia. Di seguito parleremo dunque delle regole principali in tema di, per fugare il campo da possibili dubbi e per rispondere ...