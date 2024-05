The Kolors - testo e significato di Karm - la nuova canzone

(Di venerdì 3 maggio 2024) L’estate si avvicina e l’industria musicale si prepara a farci vivere bellissimi momenti accompagnati da canzoni che hanno tutte le carte in regola per esserne la colonna sonora. È quello che potrebbe succedere all’ultimo brano dei The, che pubblicanoa, unadalle atmosfere romantiche ed estive. Eccodel brano. “a”delladei TheI Thesono uno di quei gruppi che sembrano non sbagliarne una. Dopo l’enorme successo di italodisco e Un ragazzo una ragazza, brano portato al Festival di Sanremo 2024 e che ci è entrato in testa al primo ascolto, ora tornano ad animare le nostre giornate estive e non solo cona. Il brano, che è ...

“Un ragazzo una ragazza” , il testo della canzone dei The Kolors a Sanremo 2024 . E’ una canzone spedita e immediata che mescola funk e disco music per raccontare la primissima scintilla di un amore. “Un ragazzo incontra una ragazza, la notte poi non passa”: il giorno dopo il primo ascolto, questa ... Continua a leggere>>

Le informazioni su Un RAGAZZO una RAGAZZA , la canzone dei The Kolors a Sanremo 2024 . e quindi il testo e il significato L'articolo UN RAGAZZO UNA RAGAZZA canzone The Kolors Sanremo 2024 : testo e significato proviene da Novella 2000. Continua a leggere>>

Le informazioni su Un RAGAZZO una RAGAZZA , la canzone dei The Kolors a Sanremo 2024 . e quindi il testo e il significato L'articolo UN RAGAZZO UNA RAGAZZA canzone The Kolors Sanremo 2024 : testo e significato proviene da Novella 2000. Continua a leggere>>

New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda "Femme Fatale" di Emma, "Frutta malinconia" di Francesco Gabbani e "Karma" dei The kolors - I The kolors sono pronti a inaugurare l’estate 2024 con "Karma", con cui esplorano nuovi territori degli anni ‘80: un brano double tempo fortemente ispirato dal mondo degli A-ha e di Michael Sembello, ... Continua a leggere>>

“Karma”: testo e significato della nuova canzone dei The kolors - Karma The kolors testo e significato. E' disponibile da oggi, venerdì 3 maggio, il nuovo singolo dei The kolors: testo e significato. Continua a leggere>>

Per i The kolors il “Karma” gira: il testo e il significato della canzone già tormentone estivo - Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo e il concerto evento al Forum di Assago, i The kolors tornano con un brano che è già un tormentone estivo: il testo e il significato di “Karma” Dopo la ... Continua a leggere>>