TG4 - come vedere le repliche del telegiornale di Rete 4 in tv e streaming

(Di venerdì 3 maggio 2024) Insieme ai notiziari d’informazione delle reti Mediaset, ildi4 è uno degli appuntamenti più seguiti a livello nazionale in tv. Furono diversi gli approcci iniziali con questa tipologia di programma,Novanta Secondi, che raccontava i principali fatti della giornata, o Dentro la notizia, rubrica che trattava le tematiche quotidiane d’attualità ma non in diretta. Il primo TG4 vero e proprio tuttavia, vide la luce per la prima volta nel 1991, sotto la direzione di Edvige Bernasconi, con una durata di 10 minuti. A darne un taglio distintivo fu Emilio Fede, che ne decise una durata più lunga e ne fu a capo dal 1992 fino al 2012, quando si allontanò definitivamente da Mediaset. Dal 2021 in poi la produzione del TG4 è affidata interamente a TGcom24 e propone diverse edizioni durante il giorno. Per chi non riuscisse a ...