Tensione ad alta quota vicino all’Alaska | due bombardieri russi affiancati dai caccia

(Di venerdì 3 maggio 2024) DuestrategiciTu-95MS hanno effettuato un volo sulle acque internazionali del Mare di Beringalla costa occidentale dell’Alaska, venendo intercettati da aerei da guerra delle forze armate occidentali, non si sa ancora di quale Paese. I momenti diadsono stati resi noti dal ministero della Difesa russo: “Ad un certo punto della rotta gli aerei sono stati accompagnati dadi Paesi stranieri”, ha spiegato il dicastero citato dall’agenzia Ria Novosti, senza aggiungere spiegazioni. Il volo è durato 11 ore. Già a metà febbraio l’esercito Usa ha sostenuto di aver intercettato quattro aerei da guerra sovietici. In particolare il North American Aerospace Defense Command ...

