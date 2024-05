Tennis | Torneo Roma Forfait di Alcaraz per edema muscolare al braccio

(Di venerdì 3 maggio 2024) Lo spagnolo: "Ho bisogno di un po' di riposo per riprendermi".- Ilinternazionale maschile è sempre più "afflitto" dagli infortuni. Dopo il ritiro di Jannik Sinner e quello di Daniil Medvedev nel corso del 1000 di Madrid, è arrivato oggi l'annuncio deldi Carlosper gli

Tempo di lettura: < 1 minutoSi è fermata al secondo turno l’avventura di Sara Milanese (2.2, 2004) alle prequalificazioni degli ‘Internazionali d’Italia Bnl’. La tennista irpina, tesserata con il Ct San Giorgio del Sannio , era al suo esordio sui campi in terra rossa del Foro Italico e per lei ... Continua a leggere>>

E’ a riposo fino a sabato 4 maggio Jannik Sinner . A seguito dell’infortunio avvertito all’anca destra, durante il recente Masters 1000 di Madrid, l’Azzurro si è ritirato prima dei quarti di finale da giocare, in terra spagnola. (leggi qui) Adesso Sinner ha in agenda l’affascinante appuntamento di ... Continua a leggere>>

Alcaraz si ritira dal torneo di Roma . Il tennista spagnolo non è stato al 100% nel torneo di Madrid a causa di un problema al braccio che lo aveva costretto al ritiro a Montecarlo. Il problema è peggiorato e ora è arrivata la diagnosi: edema muscolare al pronatore rotondo ... Continua a leggere>>

Gli Internazionali d'Italia perde un suo protagonista: Alcaraz salterà roma - Obiettivo Roland Garros per Alcaraz che ora dovrà affrontare qualche settimana di riposo e osservare gli avversari dal divano, anche se le condizioni degli altri big del tennis mondiale non ... non ... Continua a leggere>>

Maltempo a roma, tempesta di grandine sulla Capitale: "impressionante, una roba da paura" - Grandine a roma: la capitale imbiancata Prosegue l'ondata di maltempo ... il fenomeno atmosferico condividendo foto e video sui social. "Grandine come palline da tennis, mai vista così grande" precisa ... Continua a leggere>>

Internazionali BNL d’Italia 2024, Alcaraz ci sarà a roma C’è l’annuncio ufficiale - Manca sempre meno all'inizio degli Internazionali BNL d'Italia a roma e Carlos Alcaraz ha fatto un annuncio ufficiale ... Continua a leggere>>