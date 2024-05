Temptation Island - storica coppia in attesa del primo bebè | Presto in tre!

(Di venerdì 3 maggio 2024) Sarannogenitori di un beldue storici protagonisti di, il reality delle tentazioni che dovrebbe tornare in onda la prossima estate con la consueta conduzione di Filippo Bisciglia. Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino, a distanza di circa due anni dalle sontuose nozze che si sono tenute al Castello Orsini Odescalchi a Bracciano, hanno annunciato di essere in dolce! L’emozionante video è stato condiviso dallasui loro profili Instagram: Tutte le cose belle a questo mondo sono iniziate con un sogno, quindi tu tieniti stretta il tuo.in tre! Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CDI ?? (@carlottadellisola) L'articolo proviene da Isa e ...

