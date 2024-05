Telefono Azzurro | un bambino su 5 vittima di violenza sessuale Preoccupante aumento di immagini di abusi su minori realizzate con l’Intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 3 maggio 2024) Si stima che circa unsu cinque in Europa siadi qualche forma die che in circa l'80% dei casi, l'abusatore è qualcuno che ilconosce. L'abuso e lo sfruttamentodeionline sono ina livello internazionale e rappresentano un problema diffuso, senza segni di rallentamento. Secondo gli ultimi dati dell’Internet Watch Foundation, riportati da, il 2023 è stato l’anno in cui la presenza didisessuali disu web ha raggiunto il suo massimo. L’Istituto ha valutato 392.665 segnalazioni confermando che 275.652 pagine web contenevanoo video di ...