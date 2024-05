Teatro | spettacolo con 80 persone di diverse abilità

(Di venerdì 3 maggio 2024) Anziani e bambini, disabili e malati, donne e uomini comuni protagonisti, insieme a professionisti, di uno delloteatral-musicale. Il debutto delSociale dei Duperdu e di Minima Theatralia va in scena all’Elfo Puccini di Milano

La Compagnia InControVerso? Con il Patrocinio dell'Ambasciata della Repubblica d'Armenia in Italia presenta La Casa delle Api testo e regia- Sargis Galstyan Josafat Vagni– Melisso De Sapio, Mariné Galstyan – Deborah Moncinelle, Manuèl Palumbo– Supervisore con la partecipazione di Stefano Antonucci, ...

LA figlia DI Kioto ZHANG scritto e diretto da Massimo Odierna CON: Irene Ciani, Alessio Del Mastro, Enoch Marella, Federica Quartana, Giovanni Serratore, Sofia Taglioni DAL 3 AL 5 maggio Teatro LO Spazio -ROMA Debutta in prima assoluta dal 3 al 5 maggio al Teatro Lo Spazio , LA figlia DI Kioto ...

"Aspettando Cyrano" torna al teatro Comunale di Marsala per la regia di Angileri-Frazzitta - "Aspettando Cyrano" è lo spettacolo per la regia di Alessia Angileri con Giacomo Frazzitta che andrà in scena al teatro "Sollima" di Marsala l'8 maggio alle ore 21 e che riscrive il più famoso "Cyrano ...

Frank Matano: «Do una chance ai nuovi comici. A Lol mi sento come in famiglia» - È questo l'obiettivo di Frank Matano con il nuovo spettacolo "Oversympathy", in scena dal 6 all'8 maggio al Largo Venue di Roma (poi il 17, 19 e 26 maggio alla Santeria Toscana di Milano e dal 28 al ...

A teatro '50 sfumature di Kalì'. Sul palco otto donne del territorio - Lo spettacolo "50 sfumature di Kalì" al teatro comunale di Porto San Giorgio vede 8 donne esplorare le complesse sfaccettature dell'essere donna, con riflessioni profonde e battute sagaci. Un'opera ch ...