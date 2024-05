Teatro Grande Si parte con Bellini

(Di venerdì 3 maggio 2024) Si apre con Vincenzola stagione deldi Brescia di opera e balletto. Il 27 e 29 settembre, con anteprima giovani il 25, torna a Brescia, dopo 12 anni di assenza, l’opera I Capuleti e i Montecchi, tratto dalla tragedia shakespeariana. Rielaborando un testo nato pochi anni prima per il Giulietta e Romeo di Nicola Vaccaj,riserva ladi Romeo a una voce di mezzosoprano, ricalcando una tradizione di ruoli en travesti ormai quasi in disuso per l’epoca, ma ancora fortemente presente nei teatri italiani. A vestirne i panni sarà il mezzosoprano Annalisa Stroppa, che torna a Brescia la prima volta da interprete di un’opera sul palcoscenico del ““. A interpretare Giulietta sarà invece la voce di Caterina Sala, giovane soprano lirico leggero ormai ...

