Taurianova Capitale del Libro Una storia da scrivere insieme

Il Consiglio dei ministri , su proposta del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, ha delibera to di assegnare il titolo di Capitale italiana del libro , per l'anno 2024 , alla città di Taurianova (Rc), ai sensi dell'articolo 4 della legge 13 febbraio 2020, n. 15. E' quanto si legge nel ... Continua a leggere>>

Taurianova , un Comune di circa 15mila abitanti in provincia di Reggio Calabria, è la capitale del libro 2024 . In Gazzetta Ufficiale del 30 aprile la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 marzo che conferisce il titolo alla città calabrese. L'articolo Taurianova (RC) è la capitale del libro ... Continua a leggere>>

taurianova capitale Italiana del Libro 2024, welfare culturale - Con queste parole il presidente del Cepell Adriano Monti-Buzzetti ha aperto il 2 maggio a Villa Zerbi la presentazione di taurianova capitale Italiana del Libro 2024, riconoscimento fortemente voluto ... Continua a leggere>>

Non solo capitale del libro. taurianova si gemella con tre manifestazioni culturali - Un impegno che l'amministrazione comunale stringe con realtà del territorio in vista del programma taurianova capitale italiana del libro 2024 che parte ufficialmente il prossimo 16 maggio ... Continua a leggere>>

“taurianova capitale del Libro”, il progetto per far «rinascere la Calabria grazie alla cultura» - “Una storia da scrivere insieme” lo slogan. «Un’occasione straordinaria e irripetibile per riscrivere la narrazione fatta in tutti questi anni» ... Continua a leggere>>