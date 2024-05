Tassi Usa invariati - così la Fed può influenzare la Bce È l' ora di investir - ma occhio alla volatilità

22.10 La Fed lascia i tassi di interesse invariati . Il costo del denaro negli Stati Uniti resta quindi fermo tra il 5,25% e il 5,50% perchè l' inflazione resta troppo alta . Lo sottolinea il numero uno della Fed, Powell, precisando che "non sono assicurati ulteriori percorsi nel ridurla e il ... Continua a leggere>>

Wall Street potrebbe segnare nuovi massimi prima di un’ulteriore discesa Focus su Amazon - La Federal Reserve nel meeting di martedì e mercoledì ha mantenuto i tassi di interesse invariati, rassicurando sul fronte dei timori di possibili rialzi. Gli investitori ora si concentrano sui ... Continua a leggere>>

Ocse: Pil Italia allo 0,7% nel 2024. La ricetta per la crescita è nel PNRR - L’OCSE vede ora l’economia globale crescere del 3,1% nel 2024, lo stesso tasso di crescita dell’anno scorso, prima di salire marginalmente al 3,2% l’anno prossimo, aggiornando le previsioni di ... Continua a leggere>>

Le Borse di oggi, 3 maggio. Mercati in attesa del lavoro Usa, listini in rialzo - Tendenza al rialzo per il petrolio. Il contratto Wti con consegna a giugno vale questa mattina 79,16 dollari al barile (+0,27%) mentre il Brent viene scambiato a 83,88 dollari (+0,25%). Continua a leggere>>