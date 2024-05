Tartufaio Fuori Stagione | Multa da 866 Euro e Sequestro del Raccolto

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 3 maggio 2024) L'Aquila - Unè stato pizzicato a raccogliere tartufi, scatenando l'intervento dei Carabinieri Forestali di Balsorano e unasalata. Durante un regolare servizio di controllo del territorio, i militari hanno individuato un uomo di 57 anni intento a cercare e raccogliere tartufi nella località "Ceroselle". Tuttavia, l'uomo era in violazione della Legge della Regione Abruzzo n°66/2012, che stabilisce precise regole per la raccolta del tartufo. Il trasgressore è stato sanzionato con unadi circa 866e il suo, composto principalmente da tuber aestivum, è stato sequestrato insieme agli strumenti utilizzati per la raccolta. In Abruzzo, la raccolta del tartufo d'estate o scorzone è consentita solo dal 1° giugno al 15 ...