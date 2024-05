Tajani | non invieremo soldati in Ucraina

(Di venerdì 3 maggio 2024) 14.55 "Abbiamo sempre detto che non siamo in guerra con la Russia e quindi non manderemoitaliani in". Così il ministro degli Esteri,, riguardo a quanto detto dal presidente francese Macron. "Difendiamo il diritto dell'a essere uno Stato indipendente. Abbiamo sempre mandato gli aiuti a Kiev, ma è un'altra cosa che essere in guerra. Difendiamo la libertà, ma lavoriamo per costruire la pace",sottolinea. L'Italia è protagonista e impegnata per la pace anche in Medio Oriente.

Roma, 14 aprile 2024 – “Voglio rassicurare i nostri concittadini che hanno familiari nel contingente militare o che vivono in Israele o a Teheran: i nostri militari sono al sicuro . Il ministro degli Esteri iraniano mi ha assicurato che non ci saranno azioni contro i nostri militari. C’è grande ... Continua a leggere>>

