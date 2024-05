Tajani - ' Macron? Non manderemo soldati in Ucraina'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) "Abbiamo sempre detto che noi non siamo in guerra con la Russia e quindi nonitaliani a combattere in". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio, rispondendo a Reggio Calabria ad una domanda dei giornalisti sulle dichiarazioni del presidente francese Emmanuel. "Noi difendiamo - ha aggiunto- il diritto dell'ad essere uno Stato indipendente. Ma non siamo, lo ribadisco, in guerra con la Russia. La nostra posizione è sempre questa. Non abbiamo mai cambiato idea. Noi difendiamo la libertà, l'indipendenza, ma stiamo lavorando per costruire la pace".