Superga - 75 anni dopo | su Rai Storia un omaggio al Grande Torino

(Di venerdì 3 maggio 2024) Il 4 maggio 1949 – Un romanzo sportivo e una leggenda nazionale entrati nelladello sport e del Paese: l’epopea degli invincibili in maglia granata, la squadra del, vittima della sciagura aerea di, il 4 maggio 1949. Unatragica alla quale – nel settantacinquesimoversario e nella Giornata mondiale del calcio, istituita dalla Fifa proprio per ricordare la mitica squadra granata – Rai Cultura dedica una programmazione speciale, in onda sabato 4 maggio. “. Il romanzo di una squadra” Si comincia, alle 16.30 su Rai, con lo Speciale “. Il romanzo di una squadra”. A raccontare le storie dei giocatori e ricordare le gesta del ...

ESCLUSIVA TG – Gamba: “Nel libro di Repubblica Grande Torino Buongiorno racconta i valori che ha assorbito e che cerca di trasmettere” - “La dismissione del Filadelfia ha segnato la storia del Torino più di ogni altro evento, persino più della Tragedia di superga. Calleri quando arrivò fra le prime cose che fece fu chiudere il Fila e ... Continua a leggere>>

Giro d'Italia, la prima tappa da Venaria Reale a Torino: percorso e altimetria - Per la quarta volta nella sua storia il Giro d'Italia parte dal Piemonte e dal Torinese ... in un tragico incidente aereo causato dalla nebbia sulla collina di superga. I 176 corridori e le 22 squadre ... Continua a leggere>>

Grande Torino, l’anniversario: il 4 maggio 1949 l’incidente aereo di superga - Quest’anno, per la prima volta in 70 anni di celebrazioni, nessuno salirà a superga per il tradizionale ricordo, ma il Torino non ha voluto saltare l’appuntamento con la storia. Alle 16 di oggi 4 ... Continua a leggere>>