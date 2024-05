Sullo sterrato dell' Eroica con la Moto Morini X-Cape 650

(Di venerdì 3 maggio 2024) Intanto cos'è L'. Se non lo sai, ora lo sai. E' un circuito permanente, che disegna una specie di otto, ma con tre cerchi. Sì, quindi non è un otto. Lo puoi prendere dall'alto, da Gaiole in Chianti, dove c'è un gallo di bronzo a simboleggiare il punto di partenza; oppure da Sud, cioè da Montalcino. Quello che abbiamo fatto noi, percorrendo a ritroso il circuito. Sono 207 km, da fare in un paio di tappe, se sei in, perché passi attraverso il Chianti, Siena, la Val d'Orcia, sì insomma il panorama è spettacolare e le cose da vedere non te le sto qua a raccontare, già sai. E' fattibile anche fare l'intero circuito in una giornata e così abbiamo fatto, dalle 8 alle 17, con due stop intermedi ad Asciano e Bibbiano e una pausa pranzo a Gaiole. In bici è un bel “bucio”, dislivelli fino a 3800 metri ed è una roba seria, cioè non si improvvisa. ...

Il film sullo scudetto non va sottovalutato , spiega anche la crisi di quest’anno Sono andato a vedere l’anteprima del film “Sarò con te”. Il film documentario sulla galoppata- scudetto del Napoli diretto da Andrea Boselli. Ci sono andato accompagnato da una sorta di scetticismo. E in realtà mi sono ... Continua a leggere>>

Per Carlo II un Coronation roll 'vegano': sarà di carta e non di pelle - La signora Gill ha rivelato di aver lavorato fino a 12 ore al giorno, sette giorni alla settimana per otto settimane sul documento, spingendo il re a scherzare: "Hai bisogno di un drink forte". Continua a leggere>>

Giulio Aristide Sartorio e le illustrazioni originali per Le feste romane di Ruggero Bonghi in esposizione presso la Libreria Casa d’Aste Gonnelli - Dall’8 al 31 maggio 2024, presso la Libreria-Casa d’Aste-Casa d’Arte Gonnelli di Firenze, sarà in esposizione il cospicuo nucleo di disegni a tempera eseguiti dal pittore romano Giulio Artistide Sarto ... Continua a leggere>>

La storia di quando il film E.T. l'extra-terrestre di Steven Spielberg fu vietato ai bambini in Scandinavia - Ai bambini sotto i dodici anni (in Svezia e Norvegia) e otto anni (in Finlandia e Danimarca) non fu permesso infatti di guardare la pellicola sull’extraterrestre più famoso della storia del cinema. Il ... Continua a leggere>>