’Sulla rotta dei trabaccoli’ 42 barche Rinasce la voglia di Pesaro-Pola

(Di venerdì 3 maggio 2024) Ben 42al via della 38ª edizione della regata "Sulladei Trabaccoli", la tradizionale manifestazione velica da. La novità, già introdotta un anno fa, è la manche unica partita appunto ieri pomeriggio dal porto di. C’erano anche due imbarcazioni croate, ‘Matejuska’ dello skipper Damir Novina e ‘Buri’ dello skipper Robert Salic. Fra le italiane, quella arrivata da più lontano è ‘Chimera’ che concorre per l’Assonautica Ferrara. Dal medio Adriatico le provenienze sono le più disparate, a testimonianza di un rinato interesse:da Fano, Senigallia, Ancona, Numana, Porto Recanati, Porto Civitanova, ma anche da Cattolica, Viserba e Cesenatico, oltre naturalmente, alle pesaresi. Nonostante il meteo non fortunato, i regatanti sono partiti senza pioggia. ...

