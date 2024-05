Sugli iPhone non suona più la sveglia | tutta colpa di un bug Ecco cosa sta succedendo agli smartphone Apple

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Non sentire laalla mattina e alzarsi dal letto in ritardo può essere un problema. Soprattutto se si deve andare a scuola, al lavoro o a qualche appuntamento importante., se in questi giorni vi è capitato e avete un, sappiate che non è statavostra. Si tratta infatti di un bug dell’ultimo aggiornamento del sistema operativo iOS, che sta creando non pochi problemi: sui social la situazione è molto discussa e numerosi utenti hanno condiviso il proprio disappunto. Tanto che se ne è parlato anche durante il popolare Today Show della Nbc. Fortunatamentesi è accorta di questo bug ed è al lavoro per risolverlo. Anche se ancora non è chiaro il perché lanon suoni, si ipotizza che possa essere un problema legato al “Rilevamento sguardo”, ovvero ...