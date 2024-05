Stress e infortuni - il tennis è diventato un lavoro usurante

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 3 maggio 2024) Giovedì 2 maggio 2024 rischia di essere ricordato come il giorno nero delmoderno. Madrid, uno dei nove tornei più importanti della stagione, con tabellone decapitato dal forfait pero di Sinner seguito da quello, sempre per problemi muscolari, di Medvedev a metà della sfida con Lehecka e preceduto dalla sconfitta di Alcaraz. Che ventiquattro ore dopo avrebbe alzato bandiera bianca lamentando l'impossibilità di recupero dall'acciacco al muscolo pronatore. Senza Djokovic che ormai centellina le apparizioni puntando tutto sulla tripletta Parigi-Wimbledon-Olimpiadi. Di gioca con racchette e palline ma è una maratona. Benvenuti neldell'anno 2024 che spreme i suoi campioni fino a renderli fragili e insicuri. Un problema per lo spettacolo e per chi lo gestisce, visto che ormai anche i Master 1000 (sono 9 in ...