Sto andando in Honduras con l’aereo privato Isola dei Famosi - l’annuncio della vip

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 3 maggio 2024) “Stoincon”.dei, la vip lo annuncia con una storia Instagram e chiaramente il pubblico del reality show condotto da Vladimir Luxuria impazzisce. Ma cosa sta succedendo? Andiamo con ordine, dopo le defezioni degli ultimi giorni, il reality non sta passando un ottimo periodo. Tante le eliminazioni e gli addii spontanei dei concorrenti che decidono di abbandonare in corsa al programma. >> “No, non puoi farlo”.dei: c’è il premiopizza, Rosanna sbrocca ad Alvina ed è caos L’ultimo ad andarsene per sua scelta è Daniele Radini Tedeschi. Il critico d’arte alla fine ha deciso e ha preso questa decisione in autonomia. L’uomo tra l’altro si era già allontanato dal ...