Stellantis assume in Brasile per risparmiare

(Di venerdì 3 maggio 2024) La casa automobilistica recluta la maggior parte degli ingegneri tra America del Sud, India e Marocco dove costano un quarto rispetto a Francia o Usa. Il governo va a Pechino per chiudere con Dongfeng: i cinesi vogliono aggirare i dazi, ma a noi conviene?ha deciso dire la maggior parte dei suoi ingegneri in Paesi a basso costo come il Marocco, l’India e il. L’indiscrezione è stata rilanciata ieri dall’agenzia Bloomberg sottolineando che in centri come Parigi e Detroit il costo della forza lavoro può arrivare a cinque volte tanto. La scelta, aggiunge l’agenzia Usa, si colloca in un contesto segnato dal calo generale della domanda di veicoli elettrici e dai tentativi di portare sul mercato modelli Ev più accessibili per il grande pubblico. Colossi nell'elettrico come Tesla e Volkswagen stanno tagliando posti di ...

