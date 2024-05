Spotify potrebbe rendere i testi delle canzoni una funzione a pagamento

Addio testi gratis su spotify! Ora solo per utenti Premium - Brutte notizie per gli utenti che utilizzano spotify in versione gratuita: i testi delle canzoni non saranno più disponibili a meno di passare a un abbonamento Premium. Come vi avevamo raccontato, già ... Continua a leggere>>

spotify nasconde i testi delle canzoni agli utenti Free - spotify sta limitando l'accesso ai testi delle canzoni per spingere gli utenti free verso l'abbonamento Premium. Continua a leggere>>

spotify potrebbe mettere a pagamento i testi delle canzoni - Il mondo dello streaming musicale attualmente vede un colosso su tutti, ovvero spotify. Secondo quanto riportato nelle ultime ore, l’azienda potrebbe scontentare i suoi utenti con una scelta alquanto ... Continua a leggere>>