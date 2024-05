Spazio - piselli e pomodori su Marte? Possibile coltivarli ma a certe condizioni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 3 maggio 2024) Anche supotrebbe esserecoltivare. Simulazioni di agricoltura sucon piante di, carote esuggeriscono che la consociazione, ovvero la coltivazione di colture diverse mescolate insieme, potrebbe aumentare i rendimenti in determinate. Lo rivela uno studio internazionale, pubblicato su ‘Plos One’. I futuri coloni suavranno bisogno di produrre cibo fresco per acquisire i nutrienti chiave persi nella disidratazione degli alimenti, la tecnica principale per inviare cibo nello. Nello studio, gli scienziati hanno voluto verificare la fattibilità e le prospettive di applicazione di un sistema di coltura intercalare come metodo per la produzione di cibo dal suolo nelle colonie marziane. Questo ...