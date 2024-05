Sostenibilità - Mondo Bper | Siamo partner delle pmi nel percorso verso la transizione

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 3 maggio 2024) (Adnkronos) – "Banca vuole essere unpiccole e medie imprese per accompagnarle nellae la. Per questo abbiamo creato una serie di prodotti di finanziamento che, conoscendo le imprese, vogliono supportarle e aiutarle a progredire”. Così Adelaide, responsabile Corporate Lending della direzione imprese diBanca, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nelpiù amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in ...