Sorpreso con la cocaina nel centro storico di Napoli | arrestato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 3 maggio 2024)con la. L’indagato era in possesso di 8 involucri di droga. Aveva con se anche denaro ritenuto provento illecitocon la. Ieri sera, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, in vico Foglie a Carbonara, hanno notato un soggetto che, appena uscito da un’abitazione, ha consegnato una bustina ad una persona in cambio di una banconota. I poliziotti sono intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato l’uomo. Lo hanno trovato in possesso di otto involucri didel peso complessi di circa quattro grammi. Aveva con se anche 545 euro chiaro provento dell’attività delittuosa. L’acquirente trovato in possesso di un involucro della stessa sostanza del peso di circa 0,5 grammi.un 66enne napoletano con ...