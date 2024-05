Sono molto addolorato | Daniel Radcliff risponde alle parole di J K Rowling

(Di venerdì 3 maggio 2024), che ha prestato il volto al celebre Harry Potter, protagonista della fortunata serie di libri di J.K., ha risposto alla scrittrice dopo che lei ha attaccato le star dei film di Harry Potter per essersi schierate contro di lei e le suetransfobiche. L’attore 34enne, recentemente diventato genitore di un maschietto insieme alla sua fidanzata di lunga data Erin Darke, ha parlato didurante una recente intervista con The Atlantic. “Mi rende davvero triste, alla fine, perché ripenso alla persona che ho conosciuto”, ha detto, parlando di J.K.e delle suecontro la comunità transgender. L’attore ha dichiarato che si sentea pensare a questo, ...

Daniel Radcliff , che ha prestato il volto al celebre Harry Potter, protagonista della fortunata serie di libri di JK Rowling , ha risposto alla scrittrice dopo che lei ha attaccato le star dei film di Harry Potter per essersi schierate contro di lei e le sue parole transfobiche. L’attore 34enne, ... Continua a leggere>>

Daniel radcliffe si schiera contro i commenti transfobici di J.K. rowling - Daniel radcliffe si oppone alle opinioni della rowling sulle persone transgender: "Le devo la mia carriera, ma non devo essere d'accordo con lei" ... Continua a leggere>>

Daniel radcliffe confessa: “La mia rottura con J. K. rowling È stata davvero triste” - “La mia rottura con J. K. rowling È stata davvero triste”. La star di Harry Potter, Daniel radcliffe è intervenuto su Atlantic ricordando genesi e sensazioni provate nello scontro verbale a distanza ... Continua a leggere>>

Daniel radcliffe vs JK rowling:"Triste per posizioni anti-trans" - (KIKA) - L'attore e l'autrice di «Harry Potter» non si sentono da anni: «Sosterrò sempre la comunità LGBTQ», ha dichiarato. Continua a leggere>>