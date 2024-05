Sonia Bruganelli va in Honduras | ultimo tentativo per salvare l’Isola dei Famosi?

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 3 maggio 2024)deinon sta attraversando assolutamente un periodo piacevole. I ritiri si accumulano sempre di più, gli ascolti calano e questo sta spingendo i piani alti a valutare di chiudere anticipatamente il reality show. Invece che andare in onda fino al 10 giugno, infatti, esso dovrebbe essere trasmesso fino al 28 maggio o, al massimo fino al 4 giugno. Ad ogni modo, in queste ore, a generare molto scompiglio è stata una foto pubblicata da. Ecco cosa è emerso.è diretta in, che è andata a fare? L’edizione di quest’anno deldeipare che chiuderà in maniera anticipata. Il cast piuttosto inconsistente non sta giovando agli ascolti, e questo non è accettabile per un programma dai costi così elevati come ...